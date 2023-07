DUPI benoemt Erwin Henkes als commercieel directeur

Erwin Henkes is vanaf 1 augustus 2023 de Commercieel Directeur Property & Casualty bij DUPI Underwriting Agencies. DUPI, werkzaam op het gebied van Marine en CAR/Engineering verzekeringen, is uitgebreid met Casualty en Property verzekeringen. Henkes gaat in zijn rol als Commercieel Directeur richten op relatiebeheer met daarnaast een focus op het uitbreiden van de bestaande portefeuilles en het ontwikkelen van nieuwe portefeuilles.