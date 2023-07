Ondanks verbetering bij fondsen blijft hoger pensioen de vraag

Afgelopen kwartaal hebben de grote Nederlandse pensioenfondsen hun financiële positie verder verbeterd, maar het is nog maar de vraag of deelnemers volgend jaar weer een stevige pensioenverhoging kunnen verwachten. Dit door het besluit over indexeren op basis van prijsindexcijfers van het CBS. Die zouden in het najaar lager uit kunnen vallen dan in september of oktober 2022. Dan valt er mogelijk niets te indexeren, legt deskundige Marc Stougie van adviesbureau Sprenkels uit.