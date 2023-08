Zomerserie (5) Tim Rijvers van DAK is vooral trots op zijn mensen

Het is zomer. Voor veel branchegenoten reden om even afstand te nemen van het werk en zich op te laden voor de tweede helft van het jaar. In een zomerserie laten we op AMweb smaakmakers uit de sector aan het woord over uiteenlopende zaken. Vandaag in de vijfde aflevering algemeen directeur Tim Rijvers van DAK Intermediairscollectief.