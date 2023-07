En nét toen Sanne de Laat de hypothekenbranche omarmde, belde De Hypotheker

Ruim tweeëneenhalve maand is Sanne de Laat-Koevoets inmiddels directievoorzitter van De Hypotheker. Een ideaal moment om met haar kennis te maken en bij te praten. De eerste koppen koffie met de 'franchiseondernemers', zoals ze het zelf noemt, zijn gedronken en daarvoor sjeest ze stad en land af. Maar ook binnen haar eigen directie is er sprake van beweging. Met een achtergrond als economisch psycholoog verwachtte ze bij een grote corporate in de fast-moving consumer goods te belanden, maar na zestien jaar financiële dienstverlening bleek ze toch écht verknocht aan de hypothekenbranche. "Toen sprak ik met mezelf af: mijn volgende baan is weer in de hypothekenwereld."