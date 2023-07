Vertaling en uitwerking Wet toekomst pensioenen 'complex en hels karwei'

Pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO's) en softwareleveranciers maakten zich tot vlak voor invoering van de Wet toekomst pensioenen behoorlijk grote zorgen over het tijdstip van de pensioenwetgeving. Nu de wet is aangenomen staat de besluitvorming door de sociale partners over de nieuwe regelingen bovenaan hun zorgenlijst.