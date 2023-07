Wie betaalt de particuliere brandweer?

Bij grote branden is na het sein 'brand meester' vaak nablussen noodzakelijk: smeulende of hete delen worden gekoeld om ontbranding tegen te gaan. De brandweer laat die werkzaamheden steeds vaker over aan particuliere organisaties. Over blussen reppen polisvoorwaarden echter niet. Dus wie draait op voor de kosten? De meningen zijn verdeeld.