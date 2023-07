Vertrouwen in verzekeraars is gegroeid onder Nederlanders

Met een toename van ruim 10 procent ten opzichte van 2022 hebben meer Nederlanders een positief beeld over verzekeraars (42 procent). Dit blijkt uit de Consumentenmonitor laat het Verbond van Verzekeraars weten. Toch valt er voor verzekeraars nog veel te winnen op het gebied van consumentenvertrouwen, aangezien 57 procent meent dat verzekeraars vooral hun eigen belang vooropstellen, belangrijke zaken in de kleine lettertjes zetten (59 procent) of proberen om onder betaling uit te komen (43 procent).