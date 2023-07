Vier op de vijf starters kunnen niet kopen; inkomen en spaargeld grootste obstakels

In het tweede kwartaal van 2023 verwacht de helft van de starters op de woningmarkt op zijn vroegst over drie jaar pas hun eerste huis te kunnen kopen. Dit blijkt uit de Startersbarometer van Viisi Hypotheken. Momenteel zou meer dan de helft van de starters graag een eigen huis kopen, maar verwacht slechts een vijfde van alle ondervraagden in de komende twaalf maanden een huis te kunnen kopen. Daarmee is de verwachting vrijwel onveranderd in vergelijking met het eerste kwartaal.