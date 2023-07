ABN Amro verwacht een daling van woningprijzen met 5 procent

In vergelijking tot juli 2022 liggen de huizenprijzen 6 procent lager, toen deze een piek bereikten. Daarbij gaat het vooral om woningen in grote steden waar de huizenprijzen scherp zijn gedaald. Dit blijkt uit de Woningmarktmonitor van ABN Amro. De bank houdt er rekening mee dat het einde van de prijscorrectie in zicht komt. Ook heeft ze haar prijsraming voor 2023 iets naar boven bijgesteld: van -6 naar -5 procent. In 2024 verwacht ABN Amro een prijsdaling van 3 procent.