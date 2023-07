NN blikt vooruit op 'stabiele' prolongatieperiode: 'Misschien is saai wel goed'

De mailing over de risk appetite aan makelaars is eruit en de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder makelaars zijn net binnen. Op bijna ouderwetse coronawijze wordt via Teams een gesprek gepland. Nationale-Nederlanden directeuren Arjan Nollen en Laurens Schox schuiven aan. Ze laten mooie scores zien. Schox: "We zijn met een 7,6 in 2021 gestart, vorig jaar steeg dat naar een 7,8 en dit jaar stijgen we door naar een 7,9."