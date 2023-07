CFSN en Box Duurzaam werken samen voor verduurzamingsmogelijkheden

Een grote rol is weggelegd voor financieel adviseurs om in adviesgesprekken verduurzaming mee te nemen. CFSN Kredietendesk en Box Duurzaam gaan een samenwerking aan om het financieel intermediair te ondersteunen in het realiseren van verduurzamingsmogelijkheden.