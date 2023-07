Funda: 'concurrentie op de woningmarkt neemt toe'

Het gemiddeld aantal informatie- en bezichtigingaanvragen per woning nam in het tweede kwartaal van 2023 toe tot 13, in vergelijking met 11 aanvragen in het eerste kwartaal. Dit maakt Funda bekend op basis van eigen kwartaalcijfers. Het koopvertrouwen nam voor het zevende kwartaal op rij toe. De koopintentie echter liet, na een eenmalige stijging in het vorige kwartaal, in het tweede kwartaal een daling zien. Desondanks ziet Funda dat de concurrentie op de woningmarkt toeneemt. Met een stijging van 20 procent ten opzichte van voorgaand kwartaal, zijn meer consumenten geslaagd in het vinden van een passende woning.