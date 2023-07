ING introduceert Woningcheck

De Woningcheck is een rapport dat inzicht geeft in belangrijke omgevingsfactoren en toekomstige risico's zoals het energielabel, de Vereniging van Eigenaren, erfpacht, de fundering en overstromingsrisico's. De informatie is voornamelijk gebaseerd op openbaar beschikbare bronnen. ING heeft de check, een product van Calcasa, geïntroduceerd om potentiële huizenkopers te kunnen ondersteunen die beter voorbereid de onderhandeling voor een aankoop in kunnen gaan.