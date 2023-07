WOZ-waarde is met meer dan 16 procent gestegen

Op 1 januari bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde van een woning 16,4 procent meer dan een jaar geleden met 369.000 euro. Dat is de hoogste waarde ooit gemeten. Dit blijkt uit nieuwste cijfers van CBS. De WOZ-waarde is het meest gestegen in de gemeente Lelystad.