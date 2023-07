Nieuw hypotheekmodel Anyone: 'Groene hypotheken, dat zijn toch geen innovaties?'

Huiseigenaarschap raakt voor steeds meer huishoudens uit zicht. En wie denkt dat dit alleen huurders en thuiswoners raakt: think again. Ook bij hypotheekverstrekkers moeten inmiddels de alarmbellen afgaan, volgens ondernemer Reza Sardeha. Pionieren en innoveren is noodzakelijk, maar de branche maakt op dat vlak amper meters, vindt hij. Zijn Anyone-hypotheekmodel moet een eigen huis weer binnen handbereik brengen en verstrekkers een toekomstbestendig verdienmodel opleveren. Maar bovenal wil hij de vastgeroeste denkpatronen binnen het hypothekenlandschap losbikken.