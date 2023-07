Bouwen, bouwen, bouwen? Nee: slimmer verdelen!

Veel mensen, met name jongeren, kunnen geen geschikte woning vinden. De frustratie is zo hoog opgelopen dat er woonprotesten worden georganiseerd. Ondertussen is Hugo de Jonge, -inmiddels demissionair- minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening met zijn departement druk bezig om er 100.000 woningen per jaar bij te bouwen.