Recordaantal mbo-studenten 'een beetje financieel wijzer'

In het schooljaar 2022/2023 heeft Stichting LEF (Leven En Financiën) 34 procent meer lessen gegeven dan in vorig schooljaar. Stichting LEF is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor financiële zelfredzaamheid voor mbo-studenten.