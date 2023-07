Risico overbruggingshypotheek lager

Door de dalende huizenprijzen en de sterk gestegen rente was het afsluiten van een overbruggingshypotheek vanaf de tweede helft van 2022 risicovoller dan de periode ervoor. Dit gold voor een overbruggingshypotheek waarbij de volledige overwaarde werd voorgefinancierd. Echter, in vergelijking met een jaar geleden zijn de omstandigheden op de woningmarkt echter sterk veranderd. "Hierdoor heeft het financieren van de periode tussen de verkoop van de oude woning en de aankoop van een nieuw huis met een overbruggingshypotheek minder risico in vergelijking met een jaar geleden", zegt Menno Luiten, commercieel directeur bij De Hypotheker.