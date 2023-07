Online verkoop verzekeringen ingezakt in eerste kwartaal

Nederlanders hebben in het eerste kwartaal van dit jaar 11 procent minder uitgegeven aan de online aankoop van verzekeringen, blijkt uit recente cijfers van Thuiswinkel.org. In totaal werd 640 miljoen euro besteed aan het online sluiten van polissen. In termen van aantal gesloten verzekeringen is de krimp met 22 procent nog sterker.