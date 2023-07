Onderzoek: Nederlandse verzekeraars blijven financieel stabiel ondanks tegenslagen

De vijf verzekeraars Achmea, ASR, Aegon, Athora en Nationale-Nederlanden zagen in 2022 hun winsten dalen, voornamelijk als gevolg van een sterke afname van het beleggingsinkomen. Ondanks de grootste daling in vijf jaar, zijn de verzekeraars financieel gezond. Dat blijkt uit het State of the Insurers rapport van KPMG.