No Risk, adviseur van afgelaste festivals: 'Met alcohol niet zomaar naar huis'

Verschillende festivals werden afgelopen weekend geannuleerd vanwege dreigend noodweer. Maarten van Denderen, adviseur en oprichter van evenementenspecialist No Risk, had uitvoerig contact met de organisatoren. Geen eenvoudige beslissing. Hoe werkt dat, duizenden mensen naar huis sturen? En wat is dan verzekerd? "Een weekendfestival is best complex."