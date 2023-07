Tuchtraad buigt zich over cashback Vitality: 'Bruto percentage niet duidelijker'

Een man met een arbeidsongeschiktheidsverzekering van een ASR-label was in 2021 lekker aan het doorsporten. Over heel het jaar gerekend bereikte hij de Platinum-status, wat goed was voor een cashback op zijn AOV-premie van 8 procent. Maar ASR keerde dat bedrag in eerste instantie niet cash uit, het werd berekend als een korting op zijn premie. Daardoor werd zijn belastingvoordeel beperkt: Kifid verwees hem door naar de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (TFD).