Bouwsector: 'Plannen voor woningbouw ontbreken in provincieplannen'

Bij het opstellen van de stikstofaanpak lijken de meeste provincie de woningbouw te zijn vergeten. Dat stelt Bouwend Nederland na bestudering van de gebiedsplannen van de provincies. De bouw van nieuwe huizen, infrastructuur of windparken dreigt de komende jaren vast te lopen. De branchevereniging vindt veel van de plannen ''niet concreet, urgentie ontbreekt en een koppeling met de bouwopgave is er evenmin goed in vastgelegd.''