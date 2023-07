NVM: 'Meer starters kopen een woning, maar situatie blijft zorgelijk'

Het aantal starters op de woningmarkt is in de eerste zes maanden van 2023 hoger dan in 2022. Dit blijkt uit een analyse van NVM en datadochter brainbay naar koopstarters op de woningmarkt. De vereniging spreekt van een welkome ontwikkeling, nadat deze groep de afgelopen jaren knel zat op de oververhitte krappe woningmarkt. Ondanks de huidige positieve signalen blijft de situatie echter zorgelijk voor starters die niet beschikken over veel eigen geld.