Wie stak de brand aan in de cafetaria? Achmea kan het niet bewijzen

Kort na de opening vliegt een snackbar in de brand. De uitbaters willen schadevergoeding van Achmea. Die weigert uit te betalen, het zou gaan om brandstichting door de uitbaters zelf. Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep kan Achmea dit niet overtuigend bewijzen. De vennoten van de cafetaria halen alsnog hun gelijk.