Van Bruggen: 'Woningen worden gemiddeld binnen een maand verkocht'

In de eerste zes maanden van 2023 bedroeg de gemiddelde doorlooptijd tussen een aanmelding op Funda en het tekenen van een voorlopig koopcontract van een woning verkocht door makelaars van Van Bruggen Adviesgroep 25 dagen. Dit geldt voor ruim 3 op de 4 verkochte woningen. ''Maar,'' geeft de intermediair in haar nieuwsbrief aan, ''niet alles is rozengeur en maneschijn; 1 op de 10 woningen heeft een langere doorlooptijd van 3 maanden of is nog niet verkocht.''