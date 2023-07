Youri Zwanepol (Hypotheekrente.nl): 'Provisie op ORV's was zo gek nog niet'

In acht jaar tijd ontwikkelde Hypotheekrente.nl zich van een leadgenerator in een hypotheek-adviesformule. What's next? De gebroeders Zwanepol geloven heel erg in hun .eco-domeinnamen en het nóg efficiënter maken van de organisatie. Op het hoofdkantoor schijnt in ieder geval de zon. "Het werk van de hypotheekadviseur wordt alleen maar leuker."