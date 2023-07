Onder de loep: de stille kracht van Sjoerd Laarberg

Hij was bijna 11 jaar de vrijwel onzichtbare en immer bescheiden baas van Allianz Nederland, nu wordt hij de nieuwe ceo van Alpina Group. Met 25 jaar ervaring in de verzekeringswereld is hij de ideale kandidaat voor het transformeren en positioneren van dit explosief groeiende adviesbedrijf. Loyaliteit schrijft hij met hoofdletters en hij is uiterst aimabel. Maar interviews met hem zijn zeldzaam en tv-optredens ontbreken geheel. Op zijn LinkedIn-pagina verschijnt slechts gemiddeld eens in de twee maanden een bericht van hem.