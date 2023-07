Arbeidsongeschikte adviseur schiet zichzelf in de voet met aankoop portefeuille

De Goudse hoeft een arbeidsongeschikte assurantieadviseur niet meer te betalen dan zijn bij de belasting opgegeven winst uit onderneming. De tussenpersoon had voor zichzelf een AOV met een veel hoger verzekerd bedrag afgesloten bij rechtsvoorganger Rijnmond Verzekeringsmaatschappij. Bij de rechtbank in Rotterdam betoogde hij dat zijn fiscale winst kunstmatig laag was gehouden en zijn uitkering dus omhoog moest. Tevergeefs.