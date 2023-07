Weda (WTW) over kansen en risico's AI: Verzet je niet en durf vooruit te denken

De risico's van artificial intelligence zijn bijna oneindig. Dat vertelt Stefan Weda, Benelux Head of Corporate Risk & Broking bij WTW. "We komen uit een tijd van CEO-fraude. Nu kan ik een gesprek voeren met jouw gezicht." In een interview met AM schijnt hij zijn licht op nieuwe risico's in de grootzakelijke markt.