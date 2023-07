Makelaars hebben vragen bij de grote toename van koopwoningen in Amsterdam

Te toename van het aantal te koop staande woningen in Amsterdam is zo sterk dat dit bij makelaars vragen oproept. In het tweede kwartaal werden in Amsterdam in totaal 1771 woningen aangeboden bij MVA-makelaars. Dat is een groei van bijna 23 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2023. De forse groei kan mogelijk worden toegeschreven doordat grote verhuurders massaal huurwoningen in de verkoop zetten. Daarmee ligt het woningaanbod een kleine 15 procent boven het niveau van een jaar terug en ook ruim boven het gemiddelde van de laatste jaren.