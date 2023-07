Dagelijks rijden 200 weggebruikers door na verkeersongeval

Er rijden in Nederland dagelijks minstens 200 weggebruikers weg na een ongeval. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van politiecijfers en data van het Waarborgfonds. Vorig jaar werd in totaal bijna 80.000 keer een proces-verbaal opgemaakt voor dit strafbare misdrijf. In minimaal 1.400 gevallen was er zelfs sprake van letsel.