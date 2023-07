Makelaars zien een daling van bijna 9 procent in huizenprijzen

De Nederlandse huizenprijzen zijn in het tweede kwartaal van 2023 8,9 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral vrijstaande woningen en appartementen werden fors goedkoper. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). In de eerste drie maanden van het jaar was volgens de makelaars sprake van de sterkste daling in tien jaar toen huizenkopers gemiddeld 8,2 procent minder neerlegden. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2023 wisselden woningen voor wat hogere prijzen van eigenaar. De NVM ziet tekenen van een opverende woningmarkt.