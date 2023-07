Bij Hypotheekrente.nl werkt iedereen mee: 'Geen managers die alleen geld kosten'

Youri, Jelle en Hielke Zwanepol. Drie broers aan het roer van één en dezelfde hypotheekadviesformule. Twee van de drie waren aanwezig op de burelen van hypotheekrente.nl in het Utrechtse IJsselstein en gingen met AM in gesprek over hun bedrijf, de branche, de risico's die op de loer en de kansen die voor het grijpen liggen. In dit eerste deel gaan we onder meer in op de hyperefficiënte bedrijfsvoering, wat zich weer in de advieskosten door vertaalt. "Wij hebben niemand hoeven ontslaan toen de markt minder werd."