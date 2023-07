Zo leidt Vivian Buijs de renovatie van VKG: 'Goed is niet goed genoeg'

De grootste serviceprovider van Nederland heeft een pand zonder receptie. Je moet een woonerf oversteken om er te komen. Vivian Buijs, directeur van VKG komt net de trap af waar ze de vorige bezoekers uitlaat. Ze verontschuldigt zich. Het contract met de verhuurder is net verlengd, een entree met ontvangst zit wel in de planning. Het is niet alleen het kantoor dat vernieuwt. Heel VKG wordt aangepakt en Buijs leidt de renovatie. "Een bedrijf waar alles crescendo loopt, daar raak ik afgeleid."