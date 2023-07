Groot deel Nederlanders heeft plannen om vervroegd met pensioen te gaan

Een groot deel van de Nederlanders is van plan al voor hun 65e met pensioen te gaan: dit geldt voor bijna 4 op de 10 mensen die op dit moment nog werken. Voor zzp'ers en ondernemers is dit procentueel zelfs nog flink hoger. Ongeveer een derde van alle mensen legt momenteel geldt opzij om hun vervroegde pensioen te kunnen bekostigen. Dat alles blijkt uit een onderzoek van pensioenbank Brand New Day.