HDN: lichte stijging hypotheekaanvragen voor aanschaf woning

Hypotheken Data Netwerk (HDN) registreerde in het tweede kwartaal van 2023 92.999 hypotheekaanvragen, een afname van 34,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar ziet HDN dat de markt stabiliseert en zelfs licht is aangetrokken.