Van Bruggen zet verschillen in de hypotheekmarkt 2022-2023 op een rij

De hypotheekmarkt ziet er in de eerste zes maanden van 2023 anders uit dan dezelfde periode in 2022. Zo kiezen doorstromers vaker voor 20 jaar vast dan starters en zijn er 45 procent minder HDN-hypotheekaanvragen dan in de eerste helft van 2022. Dit maakt Van Bruggen Adviesgroep bekend in haar nieuwsbrief.