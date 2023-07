ASR start met samenvoeging van activiteiten van Aegon Nederland

ASR en Aegon Nederland kondigden oktober 2022 de samenvoeging van activiteiten aan. De transactie omvat alle verzekeringsactiviteiten van Aegon Nederland. Alleen het vermogensbeheer blijft onderdeel van de wereldwijde organisatie. Inmiddels voldoet ASR aan alle voorwaarden die gesteld zijn aan de transactie voor de samenvoeging. Nu de transactie is afgerond start ASR met de samenvoeging van activiteiten en is naar verwachting uiterlijk in 2026 afgerond.