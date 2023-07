Krijgt Belgisch succes van Doccle bij verzekeraars een Nederlands vervolg?

Doccle, het grootste digitale administratieplatform van België, maakte bekend naar Nederland uit te breiden. In België maken 2,8 miljoen consumenten en meer dan 17.500 bedrijven inmiddels gebruik van dit platform. Onder andere om verzekeringspapieren te beheren en te delen. Reden voor AM om de hamvraag te stellen: hoe succesvol kan Doccle in Nederland worden?