Thom Mallant wordt nieuwe ceo Allianz Nederland

Vanaf 1 september wordt Thom Mallant ceo van Allianz Nederland en volgt daarmee Sjoerd Laarberg op, die naar Alpina Group vertrekt. Mallant wordt verantwoordelijk voor de P&C-activiteiten van Allianz Benelux in de Allianz Benelux Board of Management. De benoeming van Mallant is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders.