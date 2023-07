Restauratiefonds houdt monumenten springlevend. 'Adviseur, pak meer de regie'

Monumenten ademen historie, maar vragen tegelijkertijd om aandacht en onderhoud. Of je nu een antieke boerderij gaat kopen, al in een villa uit de achttiende eeuw woont en het wilt restaureren of een oud postkantoor wilt herbestemmen. Stuk voor stuk onbekend terrein voor veel particulieren én financieel adviseurs. Want waar begin je in hemelsnaam aan als je een grachtenpand wilt kopen en verduurzamen? Het Nationaal Restauratiefonds biedt uitkomst. Of de behoefte nu bestaat uit meer informatie of uit een passende financiering.