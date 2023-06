Verzaken zorgplicht kost Rabobank 2,5 ton in asbestkwestie Brabantse boer

Bij het afhandelen van een schadeclaim dat een agrarisch bedrijf indiende wegens milieuschade, toont de Rabobank als tussenpersoon wel erg weinig betrokkenheid bij de boer. Van een wijziging in de polisvoorwaarden had hij zelf op de hoogte kunnen zijn en daar actie op moeten nemen. De rechtbank in Breda ziet dat anders. Dit is duidelijk een schending van de zorgplicht door de Rabobank.