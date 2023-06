Financieel opleiders Lindenhaeghe en Hoffelijk ronden integratie af

Financieel opleiders Lindenhaeghe en Hoffelijk hebben de laatste stap om tot een volledige integratie van de twee bedrijven te komen afgerond. In de afgelopen maanden zijn de klanten van Lindenhaeghe stapsgewijs gemigreerd naar het nieuwe platform en is het opleidingsaanbod van beide opleiders geharmoniseerd en samengevoegd op één website met een nieuwe look and feel.