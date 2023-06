Flyct: groeiende samenwerking met assurantietussenpersonen

In de Week van de Intermediair wil Flyct graag de schijnwerpers richten op een belangrijke speler in de verzekeringswereld: de assurantietussenpersoon. Deze lokale ondernemer speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de belangen van de (lokale) klant, dit geldt zeker ook bij het verhalen van (letsel-)schade.

Verankerd

"Assurantietussenpersonen zijn vaak verankerd in de lokale gemeenschap en hebben een goed begrip van de behoeften en uitdagingen waarmee mensen in hun regio worden geconfronteerd", laat Flyct weten. "Ze kennen de lokale markt, weten welke risico's relevant zijn voor de regio en begrijpen de specifieke verzekeringsbehoeften van hun klanten. Dit stelt hen in staat om op maat gemaakt advies te geven en passende verzekeringsoplossingen voor te stellen.

Complexiteit letselschade

"Een assurantietussenpersoon beschikt over veel kennis en expertise, maar het verhalen van letselschade is een vak apart. Door de complexiteit hiervan heeft niet elke assurantietussenpersoon de nodige expertise in huis. Op dat moment worden wij ingeschakeld en dat gebeurt eigenlijk steeds vaker." Flyct heeft zich gespecialiseerd in het verhalen van (letsel-)schades, heeft de juiste expertise in huis en houdt deze kennis actueel.

Juridische kennis

"Als letselschade-expert hebben wij de juridische kennis en inzicht in huis om slachtoffers kosteloos te helpen hun recht te halen en een eerlijke compensatie te verkrijgen. Naast letselschades verhalen wij ook niet-verzekerde autoschades, schades in het buitenland en loonschade. Met onze ervaring helpen wij al jaren slachtoffers aan een eerlijke schadevergoeding."

Doorpakken

"Wij gaan proactief en ambitieus te werk en houden van doorpakken, altijd vanuit een persoonlijke aanpak. Wij staan voor een positieve ervaring na een ongeluk. Veel assurantietussenpersonen werken al samen met ons en het aantal is ook dit jaar weer sterk groeiend. Onze juristen en experts werken door heel het land. Er is dus altijd een expert bij u en bij het slachtoffer in de buurt."

Persoonlijke aandacht

Na een ongeluk staat het leven van het slachtoffer op zijn kop. Het herstel en medische behandelingen vragen veel tijd en energie. Er komt veel op het slachtoffer af, die zich mogelijk afvraagt of hij recht heeft op een schadevergoeding. "Klanten hebben recht op hulp als iemand anders verantwoordelijk is voor het ongeluk. Wij verlenen deze hulp kosteloos. Wij hechten veel waarde aan persoonlijke aandacht. Reden waarom klanten bij ons een eigen belangenbehartiger toegewezen krijgen. Wanneer het nodig is, bezoekt de expert de klanten thuis. Verder bieden wij hen de mogelijkheid hun dossier via een beveiligde internetapplicatie in te zien. Zo zijn ze altijd op de hoogte van de stand van zaken en houden we de communicatielijnen kort."

Partnerschap

"Een goede en professionele samenwerking met de assurantietussenpersonen vinden wij erg belangrijk. Het belang van de klanten/slachtoffers stellen wij, net als de tussenpersonen, te allen tijde voorop. Samen gaan we voor 'een positieve ervaring na een ongeluk'. Wilt u een schade van uw klant melden? Dat kan op onze website . Ook kunt u online een afspraak maken met Annette ."

Dit artikel is gesponsord door Flyct .