Maak werk van werk en zet daar pensioengeld voor in

De komende 15 jaar verliezen we ongeveer 100.000 arbeidsplaatsen per jaar als gevolg van de vergrijzing. En nu al komen we arbeid te kort. Dat zal alleen maar oplopen. De eerste tekenen zie ik al dagelijks met gesloten winkels en horeca als gevolg van 'geen personeel'. Maar ook de wachtlijsten voor verduurzaming van huizen.