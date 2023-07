AMtalent Mick Groenewegen (Aon): 'Enthousiasme voor het vak breng je over in de collegezaal'

Mick Groenewegen (1993) is accountmanager bij Aons Commodity Industry Practice. Hij is afkomstig uit een familie van grondstofhandelaren en zag daar ook zijn toekomst. Hij belandde in de financiële dienstverlening toen hij min of meer bij toeval met Aon in contact kwam. Al is er nog steeds een directe link met de grondstoffenhandel: hij zit in het team van de verzekeringsmakelaar dat zich sec richt op grondstofhandelaren. Hij staat in de AM 25 talent 2022.