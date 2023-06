Hypotheekshop: woningmarkt blijft zich herstellen

De woningmarkt blijft zich herstellen, zoals al te zien was in het eerste kwartaal van dit jaar, en deze trend heeft zich voortgezet in het tweede kwartaal. Dat blijkt uit de cijfers van Ingage Franchise, het moederbedrijf van de De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek en Hypokeur.