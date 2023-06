NVM: starter heeft niets aan hogere overdrachtsbelasting belegger

De kabinetsmaatregel om de overdrachtsbelasting voor beleggers te verhogen is volgens makelaarsorganisatie NVM mislukt. De maatregel is bedoeld om mensen die in woningen willen beleggen, af te schrikken. Maar bij goedkopere woningen nam het marktaandeel van beleggers zelfs toe, nadat de overdrachtsbelasting in 2021 werd verhoogd van 2 naar 8 procent. Dat concludeert de NVM na onderzoek.