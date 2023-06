Atradius verdubbelt kredietverzekeringen tot 4,8 miljard verzekerde waarde

Atradius Dutch State Business (ADSB), de exportkredietverzekeraar namens de Nederlandse overheid, verstrekte in 2022 kredietverzekeringen ter waarde van 4,8 miljard euro voor de export van kapitaalgoederen en werkzaamheden van aannemers. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 2021.